Fribourg: Le pouvoir judiciaire monte sur les planches pour une affaire criminelle

Le Ministère public fribourgeois a présenté ses activités à travers une pièce de théâtre jouée en français et en allemand devant une salle comble, samedi à l’aula de la Haute école pédagogique.

Une pièce de théâtre ayant pour trame une affaire criminelle a été jouée samedi par le personnel du Ministère public fribourgeois. apn

Le vendredi 1er octobre 2021, un coup de couteau mortel est asséné lors d’une rixe entre deux bandes rivales. L’auteure est une jeune femme de 22 ans ayant une addiction à l’alcool et au cannabis. Peu après les faits, elle a pris la fuite avant d’être poursuivie et maîtrisée par une passante de nationalité turque. La scène de crime est rapidement balisée. La victime est un quadragénaire, collaborateur de la Haute école pédagogique, qui cherchait à séparer les protagonistes. Le coup de couteau à l’abdomen ne lui a laissé aucune chance. La police scientifique, les enquêteurs, la procureure de piquet et la médecin légiste sont sur place…

Ce scénario meurtrier mis en scène par le Ministère public fribourgeois avec une trentaine d’acteurs gravitant dans le monde judiciaire est inspiré de faits réels. Il a été joué devant un public de 500 personnes, samedi dans les locaux de la Haute école pédagogique. «Soyez indulgents. Ce ne sont pas des comédiens professionnels», a d’emblée averti le procureur général Fabien Gasser, dans les habits du maître de cérémonie.

L’audition de la ressortissante turque se fait en présence d’une traductrice. Mais tout d’un coup, distraite, elle répond directement en français à une question du procureur. Le public éclate de rire et applaudit.

Légitime défense putative

Lors de l’audience, c’est Jean-Marc Sallin qui préside les débats, comme il le fait dans la vraie vie au Tribunal de la Sarine. Le procureur Marc Bugnon, qui a repris l’instruction, a requis une peine de 8 ans de prison suspendue à un placement institutionnel à l’encontre de la prévenue «muette, narquoise, incapable d’exprimer des remords». Bâtonnière de l’Ordre des avocats fribourgeois, Me Isabelle Python défend la meurtrière.

Elle met en exergue l’enfance difficile de sa cliente, qui a grandi sans son père et une mère trop absorbée par le travail, son addiction aux drogues bien avant sa majorité. Elle a insisté sur les traits paranoïaques de la jeune femme. Traits qui lui ont donné une appréciation erronée des faits ayant conduit au coup fatal. «Elle a cru à tort à une attaque imminente. Elle était en état de légitime défense putative et doit donc être jugée comme si l’état de légitime défense était réel. Je plaide l’acquittement», a soutenu Me Isabelle Python.

Standing ovation

L’audience est suspendue. Le président du Tribunal et les juges assesseurs vont se concerter à huis clos. Le maître de cérémonie sonde le public en lui demandant son avis sur la peine qui serait la plus appropriée. Entre partisans d’une sanction sévère et clémente, c’est équilibré.