Genève : Le préau de l’école des Pâquis sera fermé à cause du deal

Une motion du MCG, réclamant une fermeture nocturne de la cour scolaire, a été acceptée mercredi soir, au Conseil municipal de la Ville.

La cour de l’école, située à la rue de Berne, ne sera plus accessible le soir ou la nuit.

Le préau de l’école primaire des Pâquis sera fermé de nuit. Une motion du Mouvement citoyens genevois (MCG) a été acceptée par les élus du Conseil municipal de la Ville de Genève, mercredi soir. Comme le relate la « Tribune de Genève », cette éventualité avait été refusée il y a un an par la majorité de gauche de l’hémicycle, mais les récents problèmes de drogue, liés à l’apparition du crack sur le marché , ont fini par convaincre.

Le Conseil administratif, par la voix de la magistrate Christina Kitsos, a appuyé la proposition. La cheffe du Département de la cohésion sociale a souligné que, si ces problématiques doivent être réglées sur le fond et pas uniquement sous l’angle de la répression, la protection des enfants «doit prévaloir». La conseillère administrative socialiste a rappelé que treize autres préaux sont fermés la nuit, avec un effet positif. Au final, la motion a été soutenue par 57 oui, 12 non et 4 abstentions.