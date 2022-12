France : «Le prédateur des bois» serait sous les verrous

Un homme soupçonné d’avoir commis cinq viols sur des jeunes femmes entre 1998 et 2008 a été placé en garde à vue.

Un homme de 62 ans a été interpellé mardi et placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire à Paris pour cinq viols commis entre le 4 décembre 1998 et le 8 juin 2008 en Charente-Maritime et dans la région parisienne, a indiqué mercredi une source judiciaire. L’homme, soupçonné par les enquêteurs d’être «le prédateur des bois», a été interpellé mardi en Seine-et-Marne, selon Franceinfo qui a révélé son arrestation.