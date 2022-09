Qatar : Le prédicateur des Frères musulmans Qaradaoui est mort

Le prédicateur égyptien naturalisé au Qatar, cheikh Youssef al-Qaradaoui, est mort à 96 ans, annonce lundi son compte Twitter. «L’imam Youssef al-Qaradaoui est décédé après avoir dédié sa vie à faire connaître l’islam et à défendre sa communauté», annonce un post sur le compte officiel de l’éminence grise des Frères musulmans.

Considéré comme l’un des pères spirituels de la confrérie fondée en 1928 en Égypte, Youssef al-Qaradaoui a été emprisonné à plusieurs reprises dans son pays. Les Frères musulmans y sont désormais considérés comme «terroristes» et encourent la peine de mort pour appartenance à leur organisation.

Sa fille Ola al-Qaradaoui est elle-même poursuivie en Égypte pour «appartenance à une organisation interdite» et «participation à son financement». Elle a déjà passé quatre années et demie en détention préventive et, si elle a été libérée fin 2021, les charges retenues contre elle pèsent toujours.