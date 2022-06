À Bienne, le prédicateur haineux écope de six années d’expulsion

Pour Saïda Keller-Messahli, fondatrice et présidente du Forum pour un islam progressiste, lauréate du Prix suisse des droits de l’homme 2016, le procès à Bienne du prédicateur libyen Abu Ramadan (68 ans) était exemplaire: «La propagation de propos haineux dans les mosquées ne sera plus impunie», espérait-elle avant le jugement rendu ce mardi à 17 heures.

À 16 h 59, surgi d’une voiture qui l’a déposé devant le tribunal, Abu Ramadan, de son vrai nom Salah ben Salmen, nous a regardé en levant les pouces, avant de trébucher sur la dernière marche, sans tomber. Tout un symbole: condamné à 14 mois de prison avec sursis et surtout à six années d’expulsion du territoire suisse, il peut encore recourir contre le jugement prononcé par le tribunal régional de Bienne.

Les ennemis

Le 7 juillet 2017, Abu Ramadan a visé les Juifs, les Chrétiens, les Hindous, les Russes et les Chiites. La citation en arabe qui a fait scandale est celle-ci: «Oh, Allah, je vous demande de détruire les ennemis de notre religion, de détruire les Juifs, les chrétiens, les Hindous, les Russes et les Chiites. Dieu, je vous prie, de les détruire tous et de redonner à l’islam sa gloire antique».