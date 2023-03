Credit Suisse: Le premier actionnaire prend position, l'action s'effondre encore

Interrogé par Bloomberg TV pour savoir s’il était prêt à soutenir Credit Suisse en cas de nouvelle levée de fonds, Ammar al-Khudairy a répondu: «Absolument pas, pour plusieurs raisons en plus des plus simples, qui sont réglementaires et statutaires». Les déclarations ont fait chuter Credit Suisse de plus de 15% en Bourse. Il entraînait dans son sillage le secteur bancaire, déjà chahuté, ces derniers jours, après la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB).