Décapotable électrique: Le premier cabriolet électrique est signé Mini

À ce jour, il n’existe pas de cabriolet 100% électrique, du moins pas issu de la grande série. Bien que le moteur quasiment silencieux devrait être un véritable plaisir, surtout quand on roule en décapotable, les inconvénients aérodynamiques et le surpoids par rapport à un coupé laissent à réfléchir. Dans ce contexte, il est d’ailleurs étonnant que le premier cabriolet électrique soit signé Mini. La Mini Cooper SE proposée jusqu’à présent a certes quelques avantages, mais l’autonomie n’en fait assurément pas partie.

Édition limitée à 999 exemplaires

La SE Cabrio est proposée exclusivement dans les teintes «Enigmatic Black» et «White Silver». Sa capote en toile au design typique de l’Union Jack s'ouvre et se ferme jusqu'à 30 km/h sur simple pression d’un bouton - Mini promet d’ailleurs une capote «particulièrement silencieuse». Le cabriolet est équipé de jantes spéciales en alliage léger coulé de 17 pouces. À en croire le constructeur, celles-ci sont particulièrement écologiques: elles sont non seulement fabriquées en utilisant de l’électricité verte, mais sont en aluminium recyclé, ce qui devrait permettre de réduire considérablement les émissions de CO2.