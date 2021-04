Coronavirus - Le premier cas de variant indien détecté en Suisse

On ne sait pas pour l’instant exactement d’où est arrivé le variant. Il n’est pas non plus précisé quel canton se trouve le passager infecté. Mercredi, Alain Berset a justifié la décision de ne pas inscrire l’Inde sur la liste des pays à risques en déclarant qu’il n’y a actuellement aucun vol direct entre la Suisse et l’Inde.