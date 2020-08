États-Unis

Le premier chien testé positif au Covid-19 est mort

Le premier chien à avoir été testé positif au coronavirus aux Etats-Unis est mort, rapporte le magazine National Geographic, après avoir expérimenté des symptômes apparemment semblables à ceux de beaucoup d'humains. Buddy, un berger allemand de sept ans, était tombé malade en avril, à peu près au même moment où son propriétaire Robert Mahoney se remettait lui-même du Covid-19, a indiqué le magazine cette semaine. Buddy semblait avoir le nez bouché et des difficultés à respirer, et son état n'a cessé de se détériorer au fil des semaines.

M. Mahoney et son épouse Allison, qui vivent à New York, ont finalement décidé d'euthanasier le chien le 11 juillet, lorsque Buddy a commencé à vomir des caillots de sang, à avoir du sang dans ses urines et à ne plus pouvoir marcher. La famille a dit à National Geographic avoir soupçonné qu'il avait la maladie mais qu'il avait été difficile de le confirmer. «Sans l'ombre d'un doute, je pensais que (Buddy) était positif», a dit M. Mahoney.