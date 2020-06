Chine

Le premier Code civil «oublie» le mariage gay

L’Etat n’a pas entendu l’appel de la communauté. Les personnes du même sexe resteront dans la clandestinité.

La promulgation en Chine du premier Code civil a douché les espoirs de la communauté homosexuelle de voir le mariage gay légalisé dans un pays où l'union entre un homme et une femme reste la norme.

Les gays et lesbiennes «ne se sentent pas respectés», peste le jeune trentenaire Sun Wenlin, premier en Chine à avoir lancé une procédure – infructueuse – en 2015 pour obtenir l'autorisation de se marier avec un partenaire de même sexe.

La non-reconnaissance du mariage pour tous a été un «coup dur» pour la communauté LGBT, victime de brimades et d'une augmentation des licenciements abusifs, affirme le responsable d'une association de défense, Peng Yanhui.

«Même sexe, mêmes droits»

Cependant, le texte définitif du Code civil, promulgué le mois dernier, définit toujours le mariage comme «l'union entre un homme et une femme».

La communauté LGBT a réagi en faisant pression sur les universitaires et les élites qui ont l'oreille du Parti communiste (PCC) au pouvoir, et s'est mobilisée sur les réseaux sociaux en organisant des mariages «virtuels», où le public est invité à formuler des voeux en ligne.

«Même sexe, mêmes droits» est l'un des messages à revenir le plus fréquemment.

«Il n'y a pas assez d'études sur la vie et les difficultés des minorités sexuelles en Chine», assure Mr. Sun. «Cela a été un frein à la compréhension des problèmes de la communauté par les décideurs politiques», croit-il savoir.

Problèmes pour l’accès à la propriété

He Meili a quitté son emploi pour soigner son partenaire malade pendant 12 ans.

«Ses parents ne voulaient pas me laisser dans la maison où on avait vécu ensemble», raconte M. He à l'AFP.