Hockey sur glace – Le premier derby romand sourit au HCC

Loïc In-Albon et le HC La Chaux-de-Fonds ont battu Sierre à Graben: une glace qui l’a vu grandir.

En effet, le face-à-face entre les Valaisans et les Neuchâtelois a été d’une rare qualité dans la catégorie de jeu. A cela une raison: tant derrière le banc que sur la glace, les acteurs ont choisi de jouer sans retenue.

Un jeu de puissance sierrois défaillant

Le résultat: 61 minutes intenses pimentées de gestions défensives souvent rigoureuses, de performances de qualité des deux gardiens (si on fait abstraction du cadeau de Giovannini sur l’ouverture du score), de transitions rapides et d’une incertitude qui a ravi les spectateurs.

Si le deuxième point a garni le panier de l’équipe entraînée par Thierry Paterlini, Sierre aurait pu mettre trois unités au chaud. Mais il n’a pas été en mesure de concrétiser cette intention. A cela, une raison essentielle: son jeu de puissance défaillant. Bilan des dix minutes passées avec un avantage d’un homme: un but concédé.

Le coach Dany Gelinas s’est cependant montré audacieux. Le technicien du HCS a réuni ses deux attaquants québécois, Éric Castonguay et Anthony Beauregard. Un choix qui a débouché sur un superbe duel contre les Norvégiens Olden et Trettenes.