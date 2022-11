Attentat de Nice : Le premier des accusés, un type «réglo», a été auditionné

Le premier accusé à être entendu par la cour a été le Franco-Tunisien Mohamed G., 46 ans, qui comparaît libre, sous contrôle judiciaire, et compte parmi les trois accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. Son interrogatoire doit se poursuivre jusqu’à vendredi.

«Mon frère était réglo»

Sa première journée d’interrogatoire a été essentiellement consacrée à sa personnalité. Sa sœur aînée et sa mère, venues de Tunisie, ont témoigné à la barre pour clamer son «innocence». «Mon frère était réglo, a toujours respecté la loi», a notamment affirmé dans un français impeccable sa sœur aînée, Jouda G., une enseignante de 53 ans, en imperméable moutarde et pantalon sombre.

La famille de Mohamed G. – père enseignant, décédé en 2020, mère libraire –, a toujours vécu dans «des conditions très confortables» dans la banlieue huppée de Tunis et adhéré aux valeurs laïques, a souligné Jouda G.

«C’est inacceptable, effroyable»

Interrogée sur les attentats survenus en France en 2015 et 2016, elle a affirmé avoir été «choquée» par ces événements. «C’est inacceptable, effroyable», a-t-elle soutenu, en soulignant que sa famille était «contre la violence, le fanatisme et l’extrémisme».

Mohamed G., en jean et blouson bleu marine, les cheveux gris, s’est montré moins prolixe que sa sœur, au point d’agacer son avocat, M e William Bourdon, qui a regretté les réponses parfois trop évasives de son client. «Sur des questions sans enjeu, sur des détails, vous semblez un peu louvoyer», l’a-t-il tancé.

Échanges téléphoniques et SMS

Pour le reste, Mohamed G. a expliqué succinctement «faire le ramadan, mais pas les prières», avoir été adhérent à l’UMP (parti fondé par Jacques Chirac), membre d’une association de défense des animaux ou encore avoir été agressé, «sans savoir pourquoi», lorsqu’il était en prison, par un détenu radicalisé. Il sera interrogé plus spécifiquement sur les faits vendredi.

Un enquêteur de la sous-direction antiterroriste (SDAT), témoignant sous couvert de l’anonymat, a rappelé les liens anciens entre Mohamed G., parfois surnommé Walid, et le Tunisien Mohamed L. B., le conducteur du camion qui a volontairement foncé sur la foule rassemblée le soir du 14 Juillet sur la promenade des Anglais. L’enquêteur a notamment rappelé qu’il y avait eu de nombreux appels téléphoniques et des échanges de SMS entre les deux hommes dans les jours et les semaines précédant l’attentat.