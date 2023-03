Vaud: Le premier forage géothermique de Vinzel s’avère décevant

Le forage a débuté en novembre et a progressé par moments à près de 200m par jour.

L’entreprise Energeô rapporte mercredi avoir réalisé avec succès le premier puits prévu dans le projet de géothermie de Vinzel. Celui-ci plonge à une profondeur de 2233 mètres, et atteint effectivement une masse d’eau, mais qui coule à un débit insuffisant pour être exploité. C’était le cas à Montagny début février, et à Lavey-les-bains en septembre.

De sérieux espoirs pour le plan B

La machine a permis de descendre à plus de 2200 mètres.

Une autre arrivée d’eau a été croisée sur le trajet du premier puits, à une profondeur moindre, rapporte l’entreprise. Elle fonde donc de grands espoirs sur le deuxième puits prévu, baptisé Malm, qui doit atteindre 1200 mètres de profondeur. Le plan B deviendra donc désormais le plan A, qui nécessitera toutefois un temps d’adaptation. Energeô se réjouit de la grande quantité de données qu’a fournie le premier forage pour y voir plus clair sur la nature des sous-sols de la région.

Multiplier les essais pour améliorer les connaissances

La recherche de solutions géothermiques semble toutefois vouée à ce genre d’échecs avant de trouver des sources utilisables. A la suite de l’échec de Lavey, un expert soulignait: «il faut faire entre 5 et 7 forages, pour en avoir 1 ou 2 de fonctionnels». Cela dit, Benoît Valley, professeur ordinaire à l’Institut d'hydrogéologie et de géothermie de l’Université de Neuchâtel, estimait également que «mieux nous connaîtrons le sous-sol helvétique, plus efficaces deviendront les forages».