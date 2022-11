Broye : Le premier loup de plaine semble installé

Il devrait y rester, ce n’est qu’une question de temps, selon la fondation Kora (Écologie des carnivores et gestion de la faune sauvage). Pour la première fois, le loup semble s’être installé dans la plaine du Plateau suisse. Déjà en novembre et décembre 2021, puis en janvier, février et septembre derniers, des indices ADN ont permis de détecter la possible présence du grand carnivore M212 dans la Broye. Mais compte tenu des nombreux loups de retour en Suisse, le doute est légitime.