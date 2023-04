Genève: Le premier loup tiré au Marchairuz a pris place au musée

Deux ans plus tard, celui qui a été identifié par la suite sous le code de M233, fait son entrée au Muséum d’histoire naturelle de Genève (MHNG), après être passé entre les mains de taxidermistes. Dans un communiqué, il est présenté comme un spécimen exceptionnel, «d’une part parce qu’il s’agit d’un loup sauvage, et non issu d’un élevage, et d’autre part parce qu’il est un représentant de la souche qui colonise actuellement la Suisse, qui n’est plus la même que celle qui avait fini par être exterminée au cours des 19e et 20e siècles», commente Manuel Ruedi, conservateur en mammalogie du muséum. Lui, comme ses congénères qui se trouvent actuellement en Suisse, est un descendant des loups qui ont survécu dans les Apennins, en Italie.