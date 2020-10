France : Le premier mari de Brigitte Macron est mort

L'information est ancienne mais n'a été annoncée officiellement que ce jeudi par Tiphaine Auzière, la fille d'André-Louis Auzière et de Brigitte Macron.

Tiphaine Auzière est la plus médiatique des enfants de Brigitte Macron.

«Mon père est mort, je l’ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité», a confié Tiphaine Auzière à Paris Match . « Je l’adorais, c’était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter». Il avait 68 ans.

André-Louis Auzière avait épousé Brigitte Trogneux en 1974 et de cette union sont nés trois enfants, Sébastien (1975), Laurence (1977) et Tiphaine (1984). La suite, tout le monde la connaît, le lycéen Emmanuel Macron est tombé sous le charme de sa professeure de lettres en 1993 et l'a épousée le 24 octobre 2007, quelques mois après que le divorce a été prononcé (janvier 2006).