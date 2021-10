Ethiopie – Le premier ministre Abiy Ahmed investi pour un nouveau mandat

Éthiopie : Le premier ministre Abiy Ahmed investi pour un nouveau mandat

Abiy Ahmed, dont le parti a remporté une victoire écrasante en juin dernier, a été investi, ce lundi matin, pour cinq nouvelles années.

Contexte politique et humanitaire tendu

Mais le vote s’est déroulé dans un contexte politique et humanitaire tout sauf apaisé: des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans le conflit dans la région du Tigré (nord) et des centaines de milliers de personnes sont menacées par la famine, selon l’ONU – de quoi ternir l’aura de celui qui avait reçu le Prix Nobel de la paix en 2019.

Mesures de conciliation?

Relations internationales dégradées

Les relations avec la communauté internationale se sont encore dégradées la semaine dernière, lorsque le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé l’expulsion sous 72 heures de sept responsables d’agences de l’ONU , parmi lesquelles le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha). Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit «choqué» et l’ONU a remis une protestation officielle à l’Éthiopie après cette décision jugée illégale par l’Organisation.

Les pays occidentaux sont «déçus» par Abiy Ahmed, un sentiment qui devrait façonner les relations de l’Éthiopie avec les puissances étrangères lors de son deuxième mandat, estime Cameron Hudson, membre de l’Africa Center de l’Atlantic Council. «L’Occident va probablement revenir à un manuel stratégique qu’il connaît: faire pression là où c’est possible, s’impliquer là où il le faut, et rester à un poste d’observation pour de meilleures alternatives», résume-t-il auprès de l’AFP.

Boycott des partis d’opposition

Abiy Ahmed avait été nommé premier ministre après plusieurs années de manifestations antigouvernementales contre la coalition au pouvoir dirigée par le TPLF et avait promis de rompre avec la gouvernance autoritaire du passé, notamment par la tenue d’élections les plus démocratiques jamais vues dans le pays. Lors des élections, notamment dans la région d’origine du premier ministre, l’Oromia, certains partis d’opposition ont décidé de boycotter le vote, se plaignant que leurs candidats aient été arrêtés et leurs bureaux vandalisés.

Aucun vote n’a eu lieu au Tigré, et le scrutin pour 83 autres sièges parlementaires fédéraux a dû être reporté en raison de problèmes de sécurité ou de logistique. La semaine dernière, les autorités ont organisé des élections pour 47 de ces sièges dans trois régions: Somali, Harari, et la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNP). Les résultats de ces élections, qui ne devraient pas peser sur l’équilibre des pouvoirs au parlement, ne sont pas attendus avant le 10 octobre au plus tôt.