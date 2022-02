Libye : Le Premier ministre annonce avoir formé un gouvernement

Jeudi, le Premier ministre libyen, Fathi Bachagha, a déclaré avoir constitué un gouvernement, alors que le pays vient de traverser une crise politique avec deux Premiers ministres.

Pour former son gouvernement, l’ex-influent ministre de l’Intérieur a mené «de vastes consultations avec tous les partis politiques, le Parlement et le Haut conseil d’État, et examiné de nombreuses propositions, selon des critères de compétence et d’efficacité», selon la même source.