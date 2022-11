Espagne : Le Premier ministre annonce la suppression du crime de «sédition»

La «sédition» va être supprimée du code pénal et remplacée par une autre infraction moins sévèrement punie, afin de «détendre la situation en Catalogne».

Dans un entretien à la chaîne de télévision La Sexta, Pedro Sanchez a annoncé que son Parti socialiste et son allié de gauche radicale Unidas Podemos allaient présenter vendredi au Parlement un projet de loi pour remplacer le crime de sédition par une autre infraction moins sévèrement sanctionnée.

«Désordres publics aggravés»

«Nous allons présenter une initiative législative pour réformer le délit de sédition et le remplacer par un délit qui sera plus ou moins comparable avec ceux des autres démocraties européennes: Allemagne, France, Italie, Belgique et Suisse», a déclaré Pedro Sanchez.