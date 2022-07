Espagne : Le Premier ministre appelle à tomber la cravate pour réduire la facture d’énergie

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé vendredi à suivre son exemple et à tomber la cravate pour réduire la facture d’énergie en ayant moins recours à la climatisation. «J’aimerais que vous notiez que je ne porte pas de cravate», a déclaré le chef du gouvernement, tout sourire, en montrant le col ouvert de sa chemise lors d’une conférence de presse à Madrid. «Cela veut dire que nous pouvons tous faire des économies d’un point de vue énergétique», a-t-il poursuivi, ajoutant avoir demandé à ses ministres et aux responsables des administrations de faire de même et appelant le secteur privé à les imiter. Le chef du gouvernement arbore habituellement costume et cravate lors de ses engagements publics, notamment lors des conférences de presse.