Crise des sous-marins - Le Premier ministre australien a «délibérément trompé la France»

Sous-marins : Le Premier ministre australien a «dupé» la France

Mercredi, l’ancien Premier ministre australien n’était pas tendre avec son successeur, qui a dénoncé le contrat pour l’achat de sous-marins français, déclenchant une crise diplomatique.

Cinglant

L’ex-Premier ministre, dont le gouvernement a approuvé le contrat de sous-marins avec la France en 2016, s’est montré cinglant sur la façon dont Scott Morrison a géré le changement de pied, dans le cadre d’une nouvelle alliance avec Washington et Londres.

«La France pense qu’elle a été trompée et humiliée et elle l’a été. Cette trahison de la confiance va marquer nos relations avec l’Europe pour des années», a ajouté Malcolm Turnbull. «Le gouvernement australien a traité la République française avec mépris».

«Maintenant, l’Australie n’a plus du tout de programme de nouveaux sous-marins», a-t-il déploré. «La seule certitude, c’est que nous n’aurons pas de nouveau sous-marin avant 20 ans et leur coût sera bien plus élevé que ceux de conception française».