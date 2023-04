Irlande du Nord: Le Premier ministre britannique appelle à la fin du blocage politique

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a réitéré mercredi son appel à la remise en route des institutions nord-irlandaises, accentuant la pression sur les unionistes qui les boycottent depuis un an, à l’occasion du 25e anniversaire de la paix dans la province britannique. «Je vous appelle à travailler pour mettre Stormont», le siège des institutions locales, «en ordre de marche», a-t-il déclaré à Belfast lors d’une conférence pour l’anniversaire de l’accord de paix. «Je suis convaincu que c’est la bonne chose à faire» pour l’union des quatre nations du Royaume-Uni, a-t-il insisté. «Nous croyons passionnément que l’Irlande du Nord est plus forte au sein du Royaume-Uni et que le Royaume-Uni est plus fort avec l’Irlande du Nord», a-t-il insisté, s’adressant ainsi aux unionistes du Democratic Unionist Party (DUP).