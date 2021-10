Politique : Le Premier ministre de Macédoine du Nord annonce sa démission

Zoran Zaev a créé la surprise en démissionnant dimanche soir après les mauvais résultats de son parti, le SDSM (gauche), aux élections municipales.

Le Premier ministre de Macédoine du Nord Zoran Zaev a annoncé sa démission dimanche soir après les mauvais résultats de son parti, le SDSM (gauche), aux élections municipales dans ce petit pays enclavé des Balkans. La décision de Zoran Zaev est une surprise de taille, et un événement plutôt rare dans le pays et la région.

Lors de ce scrutin, dont le second tour se tenait ce dimanche, le SDSM a perdu la capitale Skopje et la plupart des grandes villes et centres urbains du pays après avoir, en 2017, remporté plus de la moitié des 80 municipalités de la Macédoine du Nord.