Diplomatie : Le Premier ministre de Taïwan recadre Elon Musk

Le Premier ministre taïwanais a affirmé mardi que le patron de Tesla «ne sait pas grand-chose» sur l’île autonome. Le milliardaire avait proposé qu’elle fasse partie de la Chine.

L’homme le plus riche de la planète a froissé Su Tseng-chang. AFP

Les propos qu’Elon Musk a tenus vendredi dernier dans le «Financial Times» sur les relations tendues entre Taïwan et la Chine n’ont pas plu au territoire autonome. Ses habitants vivent sous la menace constante d’une invasion de Pékin, qui la considère comme une province à reconquérir un jour, si nécessaire par la force.

Dans une interview publiée vendredi, l’homme le plus riche de la planète a déclaré qu’il pensait que Taïwan devait conclure un accord «raisonnablement acceptable» avec Pékin pour devenir une «zone administrative spéciale» de la Chine sur le modèle de Macao et Hong Kong. Les dirigeants chinois proposent depuis longtemps d’appliquer ce modèle à Taïwan.

«Musk parle pour lui-même»

Le Premier ministre Su Tseng-chang est le plus haut responsable de l’île à réagir aux déclarations du patron de SpaceX. «Musk est un homme d’affaires. Il a une grande usine automobile à Shanghai et il veut promouvoir ses véhicules électriques… un homme d’affaires peut dire ceci aujourd’hui et dire autre chose demain», a-t-il déclaré lors d’une session parlementaire.

«Musk parle pour lui-même, mais il ne connaît vraiment pas grand-chose de Taïwan et il ne comprend pas non plus les relations entre les deux rives du détroit», a ajouté le chef du gouvernement. Les sondages ont toujours montré qu’une large majorité de la population taïwanaise ne souhaite pas être dirigée par Pékin. Ce sentiment s’est accru depuis la reprise en main de Hong Kong par la Chine, qui a étouffé toute dissidence.

Déjà remis en place par des responsables ukrainiens

Les propos de l’entrepreneur américain sur Taïwan ont été salués par plusieurs responsables chinois, dont l’ambassadeur de Pékin à Washington, Qin Gang.

La semaine dernière, le milliardaire a débattu sur Twitter avec Volodymyr Zelensky et d’autres responsables ukrainiens, sur la manière de mettre fin au conflit. Le milliardaire a proposé un accord de paix entre Kiev et Moscou, basé sur de nouveaux référendums sous supervision de l’ONU, l’abandon de la Crimée à la Russie et d’un «statut neutre» pour l’Ukraine. Le président ukrainien a répondu avec un autre sondage pour ses abonnés: «Quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l’Ukraine ou celui qui soutient la Russie?» et l’ambassadeur de Kiev en Allemagne lui a dit «d’aller se faire foutre».