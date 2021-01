Italie : Le Premier ministre devant le parlement pour sauver sa majorité

Avec la perte des 18 élus du parti d’Italia Viva, Giuseppe Conte et son gouvernement de coalition n’a plus la majorité des 321 sièges au Sénat. Sa majorité mais aussi sa place sont en jeu.

La chambre des députés devrait rester acquise à la cause du Premier ministre.

Giuseppe Conte devait prendre la parole à midi à la Chambre des députés où ses partenaires de coalition, le Parti démocrate (PD, centre-gauche) et le Mouvement 5 Etoiles (anti-système) ont la majorité.

Le véritable test sera mardi, lorsqu’il paraîtra devant les sénateurs et devra affronter de facto un vote de confiance. Sans les 18 élus d’Italia Viva, le gouvernement n’a plus la majorité des 321 sièges au Sénat. «Nous faisons tout pour que la tentative de faire tomber le gouvernement demain échoue. Nous sommes convaincus que nous y parviendrons», a lancé le numéro deux du PD, Andrea Orlando.

Giuseppe Conte n’est pas assuré de pouvoir se maintenir

Mais le vote au Sénat, et ses conséquences, reste très incertains. Giuseppe Conte a tenté de rallier des parlementaires de l’opposition mais rencontre des vents contraires.

Si Matteo Renzi a pris l’engagement que ses troupes s’abstiendraient, les soutiens de Giuseppe Conte devront se compter et le Premier ministre n’est pas assuré de pouvoir se maintenir si sa majorité se révélait trop étriquée.

Dans ce cas, trois scénarios se dessinent: le PD et le M5S pourraient pactiser avec Matteo Renzi et former un gouvernement remanié, avec ou sans Giuseppe Conte à sa tête.