Fidji : Le Premier ministre éjecté du pouvoir

L’opposition fidjienne est parvenue mardi à un accord pour former un gouvernement de coalition, ont indiqué des responsables politiques du parti social-démocrate. Cette annonce marque la fin des seize années au pouvoir du Premier ministre Frank Bainimarama. Le petit parti social-démocrate (Sodelpa) a affirmé que son bureau avait voté par 16 voix contre 14 en faveur d’une coalition conduite par Sitiveni Rabuka, ancien chef du gouvernement et deux fois putschiste. C’est lui qui devrait devenir le prochain Premier ministre de cet État du Pacifique.

«Nous allons célébrer ce soir»

Des klaxons de voitures retentissaient et des militants dansaient dans les rues en brandissant des cônes de signalisation, des châles et des pancartes. Elijah Rokoderea, soutien de Rabuka, a déclaré qu’il était soulagé de voir Bainimarama évincé du pouvoir et avoir envie de «célébrer» la nouvelle. «Cela fait seize ans que ce gouvernement oppressif (est en place). On ne peut même pas organiser de manifestations», a-t-il déclaré depuis le siège de campagne de Rabuka.