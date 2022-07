Drame de Melilla : Le Premier ministre espagnol renvoie la balle au Maroc

Pedro Sanchez a estimé qu’il revenait aux autorités marocaines d’expliquer le drame migratoire qui s’est joué le 24 juin dans l’enclave espagnole de Melilla.

Il a toutefois immédiatement nuancé son propos en disant «reconnaître l’effort que fait le Maroc, qui souffre d’une pression migratoire, pour défendre des frontières qui ne sont pas les siennes mais celles de l’Espagne» et évoquant la «solidarité» dont doivent faire preuve, selon lui, l’Espagne et l’Europe vis-à-vis du Maroc.

Corps jonchant le sol

Une «trentaine» de décès évoqués

Le bilan humain du drame n’est pas encore officiellement connu et pour le moment, les autorités évoquent une «trentaine» de décès, soit le plus lourd jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les deux enclaves. Il a provoqué l’indignation internationale, avec notamment des propos d’une sévérité rare de la part de l’ONU, ainsi que l’ouverture de deux enquêtes en Espagne et une mission d’information au Maroc.