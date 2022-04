Pakistan : Le Premier ministre Imran Khan serait proche de la sortie

Le parlement pakistanais s’apprête à renverser le Premier ministre Imran Khan au moyen d’une motion de censure. La crise politique dans ce pays de 220 millions d’habitants semble malgré tout loin d’être finie.

M. Khan , élu en 2018, ne se fait plus d’illusions. L’Assemblée nationale devrait voter samedi la défiance à son égard, certains de ses alliés dans la coalition au pouvoir ayant fait défection et des membres de son propre parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice), ayant annoncé qu’ils soutiendraient la motion. L’opposition disposerait au minimum de 177 voix, quand 172 sont requises pour obtenir la majorité et renverser le gouvernement.

De nombreux défis en perspective

«Ingérence étrangère»

La Cour a considéré que M. Khan et ses soutiens avaient agi illégalement en refusant dimanche de soumettre la motion de censure au vote, au motif qu’elle résultait d’une «ingérence étrangère», et en décidant de dissoudre l’Assemblée, ce qui ouvrait la voie à des élections anticipées sous trois mois. La plus haute instance judiciaire du pays a ordonné que l’Assemblée soit restaurée et que le vote sur la motion de censure ait lieu.