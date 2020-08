Tensions diplomatiques

Le Premier ministre indien lance un avertissement à la Chine

Narendra Modi a fait allusion aux affrontements entre soldats indiens et chinois sur le territoire frontalier du Ladakh ce samedi lors d’un discours à New Dehli à l’occasion du Jour de l’indépendance de l’Inde.

De bonnes relations avec les pays voisins doivent être basées «à la fois sur la confiance et la sécurité», a encore souligné Narendra Modi, dans son discours tenu devant plus de 4000 personnes, depuis la forteresse du Palais-fort, symbole de l’indépendance, à New Dehli.

Affrontements meurtriers

Des affrontements entre soldats indiens et chinois à coups de poings, de matraques et de pierres, sans tirs d’armes à feu, avaient fait vingt morts parmi les soldats indiens, et un nombre non précisé chez les soldats chinois.