Climat : Le Premier ministre indien viendra finalement à la COP26

Alors que les présidents chinois et russe feront l’impasse sur l’événement de Glasgow dans une semaine, Narendra Modi veut «tracer la voie à suivre».

Des responsables ont indiqué que l’Inde, troisième émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine, allait faire une nouvelle offre, sans toutefois donner de détails. Plus de 120 dirigeants mondiaux sont attendus au plus grand sommet sur le climat depuis les négociations de Paris en 2015, les 1er et 2 novembre, mais le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine brilleront par leur absence.