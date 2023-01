Attaques à Jérusalem-Est : Le Premier ministre israélien promet une réponse «forte» et «solide»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi une réponse «forte» et «solide» au «terrorisme» après deux attaques palestiniennes à Jérusalem-Est, dont l’une a fait sept morts près d’une synagogue. «Notre réponse sera forte, rapide et précise», a déclaré Benjamin Netanyahu avant une réunion d’urgence du cabinet restreint de sécurité. «Nous ne cherchons pas l’escalade mais nous sommes prêts pour n’importe quel scénario.»

Alerte maximale

Commises à Jérusalem-Est, la partie orientale occupée et annexée par Israël, ces nouvelles violences surviennent sur fond de brusque escalade après la mort jeudi de neuf Palestiniens dont des combattants et une sexagénaire, dans un raid de l’armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Les forces israéliennes ont été placées en état d’alerte maximale, et l’armée a annoncé renforcer ses effectifs en Cisjordanie alors que les appels à la retenue se sont multipliés en provenance de l’étranger. Le secrétaire d’Etat Antony Blinken est attendu à Jérusalem et Ramallah lundi et mardi pour évoquer des mesures en vue d’une désescalade.