Santé : Le Premier ministre japonais positif au Covid-19

Le Premier ministre était en vacances depuis quelques jours, peu après avoir reçu une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, et devait initialement revenir aux affaires lundi. Il a effectué dimanche matin un test PCR, après avoir ressenti «un peu de fièvre et de la toux» depuis samedi soir, et ce test s’est avéré positif dans l’après-midi, selon le membre du bureau du Premier ministre interrogé par l’AFP.