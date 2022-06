Massacre de Srebrenica : Le Premier ministre néerlandais s’excuse auprès d’anciens Casques bleus

En 1995, les Casques bleus avaient été débordés et les Pays-Bas avaient été jugés en partie responsables de la mort de 350 musulmans de Bosnie.

Responsabilité

Faiblement armés, les Casques bleus néerlandais ont été dépassés et impuissants devant la conquête de Srebrenica (nord-est de la Bosnie) par les forces serbes bosniaques dirigées par leur chef militaire Ratko Mladic en juillet 1995. Près de 8000 hommes et adolescents ont été tués après la conquête serbe de la ville. Ces tueries, les pires commises en Europe depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, ont été qualifiées de génocide par la justice de l’ONU.

Mark Rutte a déclaré samedi aux vétérans de la force Dutchbat III sur une base militaire à Schaarsbergen, dans l’est des Pays-Bas, que «près de 27 ans plus tard, certains mots n’ont toujours pas été prononcés». «Aujourd’hui, au nom du gouvernement néerlandais, je présente mes excuses à toutes les femmes et tous les hommes du Dutchbat III. À vous et aux personnes qui ne sont pas ici aujourd’hui», a déclaré le Premier ministre, ajoutant que les Casques bleus avaient «toujours essayé de faire ce qu’il fallait dans des circonstances difficiles, même lorsque cela n’était plus possible».