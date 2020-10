Kirghizstan : Le Premier ministre prend le pouvoir après dix jours de chaos

La démission du président Soroonbaï Jeenbekov et le refus du président du Parlement d’assurer l’intérim placent «de facto» le Premier ministre Sadyr Japarov à la tête du Kirghizstan.

«Les pouvoirs du président et du Premier ministre m’ont été transférés», a affirmé Sadyr Japarov devant ses partisans. Il a expliqué que la démission du président Soroonbaï Jeenbekov et le refus du président du Parlement d’assurer l’intérim le plaçaient de facto à la tête du Kirghizstan.

Peu après leur annonce et les premiers heurts, les résultats du scrutin, discrédités du fait de graves soupçons d’achats de voix, ont été annulés, ce qui n’a pas pour autant stabilisé le Kirghizstan et poussé M. Jeenbekov vers la sortie.

Réputation sulfureuse

«Pour moi, la paix au Kirghizstan, l’intégrité de notre pays, l’unité de notre peuple et la paix dans la société sont le plus important», a-t-il relevé, appelant «Japarov et les autres politiques à retirer leurs partisans des rues».

Le Kirghizstan, pays le plus pluraliste mais aussi le plus instable d’Asie centrale, a déjà connu deux révolutions, en 2005 et 2010. Deux de ses ex-présidents sont en exil et un troisième, Almazbek Atambaïev, le prédécesseur de M. Jeenbekov, est emprisonné.