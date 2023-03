Slovaquie : Le Premier ministre quitte son parti avant les élections anticipées

Le président du parti anti-corruption OLaNO (Gens ordinaires et personnalités indépendantes) et ancien Premier ministre Igor Matovic a immédiatement répondu dans les commentaires: «Bonne chance et merci pour le voyage ensemble». Heger avait signalé la possibilité d’une telle décision en janvier, déclarant qu’il voulait «faire partie des forces démocratiques unies».