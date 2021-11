Soudan : Le Premier ministre réclame le retour de son gouvernement

Le Premier ministre Abdallah Hamdok a réclamé la libération des dirigeants civils, introuvables depuis le coup d’État du 25 octobre au Soudan.

Un pays à l’arrêt

Le pays, englué dans le marasme politique et économique depuis des décennies, est désormais à l’arrêt entre militaires intransigeants et manifestants anti-putsch en «désobéissance civile» depuis le coup d’État du général Abdel Fattah al-Burhane qui a dissous toutes les institutions. Le ministère a ajouté que l’émissaire américain pour la Corne de l’Afrique reviendra mardi à Khartoum.

Gouvernement «sous une semaine»

Mais Mariam Sadeq al-Mahdi, ministre soudanaise des Affaires étrangères toujours en liberté, avait affirmé samedi à l’AFP que ni elle ni le Premier ministre n’accepteront de «participer à cet acte grotesque, cette trahison menée par les putschistes». Selon Volker Perthes, l’émissaire de l’ONU à Khartoum, des efforts de «médiations» au Soudan et à l’étranger sont en cours pour une possible sortie de crise.

«Beaucoup de nos interlocuteurs à Khartoum, mais aussi aux niveaux international et régional, expriment fortement le souhait que nous avancions rapidement pour sortir de la crise et revenir à une situation normale», a indiqué Volker Perthes depuis Khartoum lors d’une visioconférence destinée à la presse aux Nations Unies, à New York. L’émissaire de l’ONU au Soudan avait rencontré dimanche le Premier ministre Abdallah Hamdok, en résidence surveillée, et avait rapporté dans un tweet «avoir discuté d’options pour une médiation et de l’avenir du Soudan».