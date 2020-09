Liban : Le Premier ministre renonce à former un gouvernement

Samedi, Moustapha Adib a annoncé ne pouvoir constituer un nouveau gouvernement, à la suite de la démission du précédent, survenue après une énorme explosion le 4 août.

L’armée libanaise a annoncé samedi avoir recensé 85'744 «unités» endommagées, dont des maisons, des hôpitaux et des écoles, après l'explosion au port. (Samedi 19 septembre 2020)

Le Premier ministre Moustapha Adib a annoncé ne pouvoir former un nouveau gouvernement. Le précédent avait démissionné après l'explosion meurtrière qui avait secoué Beyrouth, le 4 août. (Samedi 26 septembre 2020)

Le Premier ministre libanais désigné a annoncé samedi renoncer à former un nouveau gouvernement alors que la pression internationale augmente pour remplacer celui qui a démissionné après la gigantesque explosion meurtrière au port de Beyrouth.

«Je m’excuse de ne pas pouvoir poursuivre la tâche de former le gouvernement», a déclaré Moustapha Adib lors d’une allocution télévisée, présentant ses excuses aux Libanais pour son «incapacité» à réaliser leurs «aspirations pour un gouvernement réformiste».

Explosion meurtrière

Le gouvernement libanais a démissionné à la suite de l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août qui a fait plus de 190 morts et plus de 6500 blessés, tout en ravageant des quartiers entiers de la capitale.