Bélarus : Le Premier ministre russe attendu à Minsk

La Russie a annoncé que le chef du gouvernement se rendra jeudi dans la capitale bélarusse pour rencontrer son homologue alors que le pays est toujours secoué par une importante crise politique.

La visite du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine à Minsk confirme les signes de soutien de plus en plus marqués au président bélarusse Alexandre Loukachenko.

Consultations à Moscou

La Russie a donné des signes de plus en plus marqué de soutien au président bélarusse, avec qui les relations s’étaient considérablement tendues au printemps et au début de l’été, Alexandre Loukachenko accusant Moscou de chercher à le chasser du pouvoir pour vassaliser son pays, des accusations rejetées par la Kremlin.