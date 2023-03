Accident de trains en Grèce: Le Premier ministre s’en remet à la Cour suprême

Catastrophe ferroviaire en Grèce : Le Premier ministre s’en remet à la Cour suprême

Kyriakos Mitsotakis réclame une «instruction au plus haut niveau» après l’accident de trains qui a fait 57 morts le 28 février dans le centre du pays.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a demandé lundi dans une lettre adressée au procureur de la Cour suprême de donner «une priorité» aux investigations relatives à la catastrophe ferroviaire en Grèce et de les attribuer aux services «d’instruction au plus haut niveau». Il a précisé qu’il s’agissait d’une enquête distincte de celle entamée par des «experts» nommés par le gouvernement.

Kyriakos Mitsotakis réclame «une clarification immédiate et approfondie de toutes les affaires criminelles liées au tragique accident de train de Tempé». «Je vous demande de donner une priorité à ces affaires et les attribuer, si vous le jugez opportun, au niveau d’enquête le plus élevé possible», a souligné Kyriakos Mitsokais, dans cette lettre.