Slovénie : Le Premier ministre slovène survit à une motion de défiance

Il s’agissait de la seconde motion déposée en 2021 contre le Premier ministre Janez Jansa, accusé d’instaurer une «démocratie autoritaire».

40 députés ont voté pour la motion des partis de centre gauche, sept ont voté contre et six votes ont été invalides, or une majorité de 46 voix était nécessaire pour faire tomber le gouvernement. Il s’agissait de la seconde motion déposée depuis le début de l’année contre Janez Jansa, une première tentative ayant échoué en janvier en raison de l’absence de plusieurs élus à cause de la pandémie.