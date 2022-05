Espagne : Le Premier ministre victime d’écoutes illégales

Le logiciel israélien Pegasus a espionné les communications de Pedro Sanchez et celles de Margarita Robles, ministre de la Défense, affirme le gouvernement espagnol.

Pedro Sanchez et sa ministre de la Défense sont concernés par ces écoutes.

Les téléphones portables du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, et de sa ministre de la Défense, Margarita Robles, ont fait l’objet d’écoutes «illégales» et «externes» au moyen du logiciel israélien Pegasus , a affirmé lundi, le gouvernement espagnol. «Il ne s’agit pas de suppositions», a déclaré lors d’une conférence de presse convoquée avec un caractère d’urgence, le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, qui a parlé de faits «d’énorme gravité» qui s’étaient produits en 2021.

«Nous avons la certitude absolue qu’il s’agit d’une attaque externe (...) parce qu’en Espagne, dans une démocratie comme la nôtre, toutes les interventions sont effectuées par des organismes officiels et avec une autorisation judiciaire», a-t-il affirmé. «Dans le cas présent, aucune de ces deux circonstances ne s’est produite», a poursuivi Bolaños. «C’est pourquoi (...) nous n’avons pas le moindre doute qu’il s’agit d’une intervention externe».

«Deux intrusions»

Il n’a pas précisé si les autorités espagnoles avaient une piste sur l’origine de cette intervention, et notamment si elle émanait d’un pays étranger. «Quand nous parlons d’intrusion externe, ce que nous voulons dire est qu’elle n’est pas le fait d’organismes d’Etat et qu’elle n’a pas été autorisée par la justice», a expliqué le ministre. Bolaños a indiqué qu’il y avait eu «deux intrusions» dans le portable de Sanchez en mai 2021 et une dans celui de Margarita Robles en juin 2021.