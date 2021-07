Coronavirus : Le premier patient indien connu testé positif deux fois

Une étudiante en médecine, contaminée une première fois en Chine et connue comme le premier patient indien infecté, a été une nouvelle fois testée positive au Covid-19, à New Delhi.

L’Inde a enregistré près de 31 millions de cas et déplore plus de 410’000 décès.

La jeune femme de 21 ans, originaire de l’État du Kerala (Sud-Ouest), et qui n’est pas vaccinée, ne présente aucun symptôme, mais est en isolement à son domicile, a déclaré à l’AFP Reena KJ, responsable médicale du district de Thrissur. Elle a été testée à nouveau positive lors d’un contrôle de routine avant un voyage à New Delhi. «Les équipes médicales sont en contact permanent avec elle», a précisé Reena KJ.

Plus de 410’000 décès

Depuis, l’Inde a enregistré près de 31 millions de cas et déplore plus de 410’000 décès, dont beaucoup sont survenus lors d’une vague dévastatrice en avril et mai 2021. Les experts ont averti qu’une nouvelle vague pourrait frapper l’Inde dans les semaines à venir et les autorités ont lancé une campagne de vaccination très active, toutefois entravée par une grave pénurie de doses.