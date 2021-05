France : Le premier procès aux assises de Lelandais s’ouvre à Chambéry

Avant de comparaître pour le meurtre de Maëlys, Nordahl Lelandais va devoir répondre de celui d’Arthur Noyer, un chasseur alpin de 23 ans.

Prévue dès 10 heures, la première comparution de l’ancien militaire de 38 ans devant la cour d’assises de Savoie polarisera l’attention des médias et du grand public, que la dérive meurtrière d’un homme a priori sans histoires ne cesse de dérouter et d’intriguer. La première apparition de l’ancien maître-chien savoyard est d’ailleurs particulièrement attendue. On ne connaît pour l’heure de cet homme que quelques clichés privés capturés avant qu’il ne soit placé trois ans et demi à l’isolement dans la prison de Saint-Quentin-Fallavier.