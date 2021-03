Australie : Le premier refuge pour ornithorynques au monde ouvre en 2022

Le zoo de Taronga, au nord-ouest de Sydney, offrira dès l’an prochain des soins d’urgence aux mammifères à bec de canard, espèce menacée d’extinction.

L’Australie prévoit d’ouvrir le premier refuge pour ornithorynques au monde afin de sauver cette espèce endémique. L’habitat du mammifère est menacé par les feux de forêt et la sécheresse provoqués par le changement climatique.

Victimes des incendies

Pouvant accueillir jusqu’à 65 ornithorynques, ce refuge servira également de centre de recherche pour étudier la reproduction de ce rare mammifère à pondre des œufs et qui est réputé pour se reproduire difficilement en captivité.

Les sécheresses prolongées et «l’été noir» 2019-2020, durant lequel les feux de forêts ont ravagé les habitats des ornithorynques, ont motivé le lancement de ce projet, a expliqué Phoebe Meagher, conservatrice de la vie sauvage à Taronga.

«Nous étions inondés d’appels téléphoniques et de messages nous demandant de venir pour sauver des ornithorynques, a-t-elle déclaré à l’AFP. La Nouvelle-Galles du Sud a été très durement touchée par la sécheresse et les feux de forêts et les ornithorynques n’avaient simplement nulle part où aller.»