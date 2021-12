NFT : Le premier SMS de l’histoire sera vendu aux enchères

L’opérateur britannique Vodafone va mettre en vente sous forme de jeton non fongible (NFT) le tout premier SMS commercial envoyé il y a près de 30 ans.

Le SMS avait été transmis via un PC en 1992.

C’est un «objet» historique de la communication moderne qui pourra bientôt être possédé par un heureux propriétaire. Le groupe de télécommunications et opérateur britannique Vodafone va mettre aux enchères le tout premier SMS (pour «Short Message Service») commercial de l’histoire sous forme de jeton non fongible (NFT). Envoyé le 3 décembre 1992 depuis un ordinateur via le réseau Vodafone, le message qui tenait en deux mots, «Merry Christmas!» avait été reçu par Richard Jarvis, employé de l’entreprise, pendant une fête de Noël.