Motocyclisme: Le premier sprint de l’histoire pour Bagnaia

Francesco Bagnaia et sa Ducati ont dominé la course.

Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia a remporté samedi le premier sprint de l’histoire du MotoGP, terminant devant les Espagnols Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Marc Marquez sur le tracé de Portimao, au Portugal.

Violent accrochage

«J’ai dépensé beaucoup d’énergie, il n’y a que 12 tours, mais nous avons fait un travail extraordinaire aujourd’hui. Demain (dimanche), c’est la course la plus importante du week-end, ça sera plus difficile», a concédé le pilote Honda.