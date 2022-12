Bâle : Le premier terminal suisse de gaz liquéfié va voir le jour

Dès 2023, le gaz ne devrait plus seulement arriver en Suisse par pipeline, mais aussi par le rail, la route et le Rhin.

En Europe, le gaz naturel liquéfié (GNL) est actuellement le sujet dominant. Les terminaux sortent de terre les uns après les autres. Le but: ne plus être dépendant désespéré des pipelines russes. Pour mémoire, le GNL peut être acheminé par bateau, par train de marchandises ou par camion depuis n’importe quel endroit du monde.

En Suisse, jusqu’à maintenant on comptait sur les réserves de nos voisins et des tuyaux amenant le gaz dans notre pays. Dès 2023, Rolf Samer, chef du réseau gazier du Mittelland, veut construire un petit terminal de gaz liquéfié en conteneurs dans la zone industrielle de Schweizerhalle, dans la commune bâloise de Muttenz. Il s’agit de la première installation d’injection de gaz liquide dans le pays. Juste à côté, le Gasverbund travaille sur un projet de construction d’un grand réservoir de gaz. Il devrait contenir 6% des besoins en gaz de la Suisse en hiver rapporte le «SonntagsZeitung».

«Le terminal GNL pourrait être mis en service dès l’hiver prochain», explique Rolf Samer. Une capacité de transbordement de 150 conteneurs par an est prévue dans un premier temps. Les terminaux GNL sont des stations de transbordement de gaz. Les conteneurs remplis de gaz liquéfié sont acheminés et déchargés par le rail, les voies navigables et la route. Ensuite, une installation d’évaporation dans le terminal transforme le GNL liquide en gaz. Il est ensuite injecté dans le système de pipelines.

Des centrales qui ont de beaux jours devant elles

Des projets de construction de centrales à gaz sur le même site sont les moins concrets. Rolf Samer ne veut pas encore donner le nom de l’investisseur potentiel pour la centrale. De toute façon, on ne pourra vraiment se lancer que lorsque la Confédération aura lancé un appel d’offres correspondant. Car les centrales à gaz, et plus généralement les nouvelles infrastructures gazières, sont diamétralement opposées à la transition énergétique souhaitée. En effet, la plus grande partie du gaz utilisé aujourd’hui est d’origine fossile et produit de grandes quantités de CO2.