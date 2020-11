Genève : Le premier test de radar anti-bruit est un succès

L’opération menée en juin a permis d’isoler les véhicules les plus bruyants. Les utilisateurs de deux-roues sont à l’origine des plus hauts pics sonores.

Le premier test en situation réelle d’un radar routier anti-bruit réalisé en Suisse est un succès, ont annoncé ce vendredi les autorités genevoises et le TCS. L’expérience a été menée du 2 au 26 juin à l’avenue Wendt, dans le quartier de la Servette. Au total, le passage de 160’000 véhicules a été mesuré, dont 73,1% de voitures, 15,4% de motos, 8,3% de camionnettes, 1,6% de bus et 1,4% de camions. Résultat: le radar permet bien de cibler l’excès de bruit produit par tel ou tel véhicule, y compris en pleine ville.

Une minorité bruyante

Le Département du territoire relève qu’une petite minorité d’usagers, environ 1,5%, est à l’origine des pics sonores associés au trafic routier et dommageables pour les riverains. Cette proportion est multipliée par trois entre 22h et 6h du matin. Au-dessus de 40 km/h, les voitures produisent en moyenne plus de bruit que les motos. En revanche, souligne l’Etat, «ce sont certains utilisateurs de deux-roues qui sont à l’origine des pics les plus élevés et une partie d’entre eux n’hésite pas à combiner excès de vitesse et excès de bruit». Une moto mesurée durant le test a ainsi atteint 98 décibels.