Yémen: Le premier vol commercial depuis Sanaa depuis 2016 ajourné

Le premier vol commercial depuis six ans depuis la capitale yéménite aux mains des rebelles Houthis a été ajourné après avoir échoué à obtenir des «permis», a déclaré dimanche la compagnie aérienne Yemenia.

L’avion devait transporter dimanche matin des passagers de plus de 40 ans ayant besoin d’un traitement médical de Sanaa à Amman en Jordanie. Mais quelques heures avant le vol, la compagnie aérienne a déclaré sur sa page Facebook qu’elle «n’avait pas encore reçu les permis» et a exprimé «ses profonds regrets» aux voyageurs.

«Blocus»

Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est le théâtre d’une guerre opposant depuis 2015 le pouvoir soutenu militairement par l’Arabie saoudite aux rebelles Houthis, proches de l’Iran, qui contrôlent la capitale Sanaa et une grande partie du nord du pays.

La coalition saoudienne contrôle l’espace aérien et maritime, y compris dans les zones aux mains des rebelles, et seuls les vols humanitaires étaient jusqu’à présent autorisés à atterrir à Sanaa, un «blocus» dénoncé par les Houthis. L’un des passagers a déclaré à l’AFP avoir reçu un appel d’un responsable de la compagnie lui demandant de ne pas se rendre à l’aéroport.

L’aéroport de Sanaa est fermé aux vols commerciaux depuis août 2016 après des frappes aériennes de la coalition et les vols humanitaires périodiquement interrompus. La coalition accuse les rebelles d’utiliser l’aéroport pour des «opérations hostiles et transfrontalières utilisant des missiles balistiques, des drones et des avions piégés».