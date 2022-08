Espace : Le premier vol habité de la capsule de Boeing décollera en février

Le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing, Starliner, aura lieu en février 2023, ont annoncé jeudi l’entreprise et la Nasa, qui souhaite établir un deuxième moyen de transport vers la Station spatiale internationale (ISS) pour ses astronautes. Ceux-ci voyagent depuis 2020 à bord des vaisseaux de SpaceX jusqu’à l’ISS, mais la Nasa souhaite diversifier ses options.

Après une série de déboires ayant retardé le programme de Boeing, notamment un vol raté en 2019, l’entreprise a finalement réussi en mai dernier à atteindre l’ISS pour la première fois -- sans équipage à bord. L’entreprise doit désormais réaliser un second vol, cette fois habité, afin que le vaisseau obtienne l’homologation de la Nasa et puisse commencer les missions régulières, à un rythme anticipé d’une par an.